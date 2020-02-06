محمد علاوي: واجبنا حماية أبنائنا في الساحات لا أن يتعرضوا للقمع وسقوط الشهداء في ساحات التظاهر مؤِشر خطير (فيديو)

2020/02/06 | 16:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أن واجب الحكومة هو حماية المتظاهرين في الساحات “وواجبنا خدمتهم لا أن يتعرضوا للقمع” مشدداً في كلمته متلفزة قبل قليل على أن “سقوط الشهداء في ساحات التظاهر مؤِشر خطير”.

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