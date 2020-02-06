2020/02/06 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | علاوي: ماضون بالترتيبات لتلبية مطالب المتظاهرين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | علاوي: ماضون بالترتيبات لتلبية مطالب المتظاهرين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | علاوي: ماضون بالترتيبات لتلبية مطالب المتظاهرين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).