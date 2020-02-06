محمد علاوي: لا أرفضُ أن تتعرض صورتي الشخصية إلى علامة أكس بقدر رفضي واستهجاني ووقوفي التام ضد مهاجمة مَن رفعوا الصورة

2020/02/06 | 16:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه نص كلمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الشعب العراقي: شعبَنا العراقيّ الكريم، أبناءنا وبناتِنا في ساحات الاحتجاج، السلامُ عليكم..إنّ ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعي منّا المكاشفة والوضوح، والتآزر … Readmore

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