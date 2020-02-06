ميسي يهدّد مدير نادي برشلونة بالإقالة

2020/02/06 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بات مدير نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي إريك أبيدال مهدداً بالإقالة بسبب الخلاف الذي ظهر بينه وبين النجم الأول للنادي الكاتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية تصريحات أبيدال التي انتقد فيها بعض لاعبي برشلونة، لم يسمهم، قائلاً إن تهاونهم في التدريبات وفي المباريات كان وراء الإقالة السريعة للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، في المقابل […]

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