2020/02/06 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الخميس، كلمة للشعب العراقي علق فيها على التطورات الاخيرة التي شهدتها البلاد.وقال علاوي في كلمته: “شعبَنا العراقيّ الكريم، أبناءنا وبناتِنا في ساحات الاحتجاج، السلامُ عليكم، إنّ ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعي منّا المكاشفة والوضوح، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علاوي يدعو إلى الإسراع بإتمام إجراءات تشكيل حكومته لتفادي انزلاق الوضع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علاوي يدعو إلى الإسراع بإتمام إجراءات تشكيل حكومته لتفادي انزلاق الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).