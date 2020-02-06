2020/02/06 | 17:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود: قوات الحكومة السورية تدخل سراقب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الحكومة السورية تدخل سراقب) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الحكومة السورية تدخل سراقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).