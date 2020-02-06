2020/02/06 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد السفير التونسي في العراق، إبراهيم الرزقي، اليوم الخميس، حصول تسوية بملف الطائرتين...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يدفع غرامة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليون دولار لتونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يدفع غرامة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليون دولار لتونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).