2020/02/06 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد السفير التونسي في العراق، إبراهيم الرزقي، اليوم الخميس، حصول تسوية بملف الطائرتين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يدفع غرامة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليون دولار لتونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أكد السفير التونسي في العراق، إبراهيم الرزقي، اليوم الخميس، حصول تسوية بملف الطائرتين...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق يدفع غرامة بقيمة تتجاوز الـ 5 مليون دولار لتونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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