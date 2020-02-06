الشرطة يرسل للآسيوي القائمة الرسمية لفريق الكرة المشارك بالابطال

2020/02/06 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أرسل نادي الشرطة العراقي، الى الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، القائمة الرسمية لاسماء الفريق المشارك ببطولة دوري ابطال آسيا.

ويلعب الشرطة في المجموعة الاولى بالابطال والمؤلفة بالاضافة له، نادي استقلال طهران والوحدة الاماراتي والهلال السعودي.

وتألفت القائمة وبحسب ارقام اللاعبين من:

احمد باسل 1، محمد حميد 20، علاء خليل 30 في حراسة المرمى، وفي الدفاع علي فائز 6، وكرار محمد 2، وسعد ناطق 4، وفيصل جاسم 24، وهادي حيدر، وعلاء مهاوي 17، ووليد سالم 23، وضرغام اسماعيل 11، حسام كاظم 22.

ولخط الوسط ، سعد عبد الأمير 25، توني ماويجي، وبلال خضير، واكرم رحيم 19،ومحمد مزهر 5، ومازن فياض 14، نبيل صباح 15، وامجد وليد 13، كرار جاسم 8، وللهجوم علاء عبد الزهرة 10، جونيور مابوكو 21، دييغو كالديرون، مروان حسين 9، علي يوسف 28، أثير صالح 7.

يشار الى ان فريق الشرطة تنتظره مباراة الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بابطال اسيا في العاشر من شباط الجاري باربيل امام استقلال طهران.

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