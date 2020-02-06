2020/02/06 | 17:04 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات احترازية لتأمين ساحة التظاهرات في الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات احترازية لتأمين ساحة التظاهرات في الكوت) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات احترازية لتأمين ساحة التظاهرات في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).