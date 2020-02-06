نائب كردي: البقاء في سوح التظاهر هو ’’الامل الوحيد’’ لكل العراقيين امام ماكنة الموت

2020/02/06 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبدالله، الخميس 6-2-2020، ان ’’الامل الوحيد...





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