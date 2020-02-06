الغانمي يبحث مع سفير موسكو أهمية مواصلة تقديم الدعم للمركز الأمني الرباعي (العراق وروسيا وسوريا وإيران)

2020/02/06 | 17:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيوف آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين.واشاد الغانمي خلال استقباله السفير الروسي في مكتبه بمقر الوزارة بـ “مواقف الجمهورية الروسية المشرف في معارك التحرير … Readmore

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