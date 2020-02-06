يا سليماني الفداء الحر

2020/02/06 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح العطية الى شهيد القدس الحي القائد الاسطوري الفذ قاسم سليماني رض ايها السرالخميني المقاوم ايها الصبح الفدائي الذي ينهمر الاشعاع من جبهته كونا أبيا علويا لا يساوم ايها العطر السماوي المفدى من اريج الروح حيث الارض من عينيك تزهو بالنسائم ايها الفجر المعبق بالهوى فيضا من الفتح المبشر باندحار الوهم والليل واسراب السخائم ايها […]

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