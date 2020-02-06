فراق مع النادي الكتالوني.. 5 أندية تنتظر رحيل ميسي في الصيف

2020/02/06 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر 5 أندية الانقضاض على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في حالة رحيله عن النادي الكتالوني بالصيف المقبل.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، ولكن البرغوث يملك حق إنهاء التعاقد في الصيف المقبل، بشرط أن يبلغ النادي الكتالوني قبل التنفيذ بشهر.وأشارت إلى ميسي قد يفكر […]

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