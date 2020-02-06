رئيس الوزراء المكلف: الدم العراقي خطّنا الأحمر وأننا ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه

2020/02/06 | 17:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي :الدم العراقي خطّنا الأحمر وأننا ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه

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