2020/02/06 | 17:42 - المصدر: الغد برس

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مسلحون يعتدون على المتظاهرين في كربلاء ويحطمون منصة الاعتصام

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مسلحون يعتدون على المتظاهرين في كربلاء ويحطمون منصة الاعتصام

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