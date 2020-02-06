بشار رسن ينقذ فريقه من الخسارة في كلاسيكو ايران

2020/02/06 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انقذ لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن، فريقه بيرسبولس الايراني من الخسارة امام الاستقلال.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما في لقاء كلاسيكو ايران.

وسجل رسن هدف التعادل الثاني لفريقه في الدقيقة ٨٩ من اللقاء حيث تابع كرة مرتدة من الحارس.

ولم يشارك رسن أساسياً في اللقاء وزج به المدرب في الحصة الثانية من المباراة.

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