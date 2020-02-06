تزايد القلق بعد ولادة أول طفل مصاب بفيروس كورونا بالصين

2020/02/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الصحية الصينية، عن ولادة أول طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد، في المستشفى المحلي بمدينة ووهان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن مصادر بالمستشفى، ان الأطباء اكتشفوا إصابة الطفل، الذي ولد في الثاني من الشهر الجاري، بعد ثلاثين ساعة من ولادته، فيما أكد الأطباء ان من غير الواضح إذا ما كان المرض قد انتقل إلى الطفل، وهو في الرحم، أو أثناء الولادة أو الرضاعة، او انتقاله بشكل تقليدي، عن طريق استنشاق الفيروس من سعال الأم المصابة.

من جهته طالب كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى ووهان، النساء الحوامل بالابتعاد عن المصابين بالفيروس، معربا عن قلقه من الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس.

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