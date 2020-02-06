وزارة الصحة التركية: مقتل 39 وإصابة 75 آخرين بانهيار ثلجي

2020/02/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ارتفاع ضحايا الانهيارات الثلجية في ولاية وان جنوب شرقي البلاد، إلى تسعة وثلاثين شخصا وإصابة خمسة وسبعين آخرين.

وقال قوجه في تصريح، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل بذل جهود مضاعفة من أجل الوصول الى الاشخاص الذين لا يزالون تحت الانهيارات، مشيرا الى أن الضحايا سقطوا جراء انهيار كتلة ثلجية انهارت فوق حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء بهتشه سراي.

وأضاف، أن خلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت، كتلة ثلجية أخرى على فريق إنقاذ، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الولاية.

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