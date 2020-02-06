القوات الأمنية تسيطر على الوضع قرب ساحة التربية وسط كربلاء

2020/02/06 | 17:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن القوات الأمنية سيطرت على الوضع قرب ساحة التربية وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية سيطرت على الوضع قرب ساحة التربية بعد دخولهم إلى فلكة الأحرار وسط محافظة كربلاء".وأضاف أن "القوات الأمنية قامت بفض الاشتباكات والصدامات بين المتظاهرين والقبعات الزرق".

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