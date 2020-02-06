2020/02/06 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة دولية تدين تكتم السعودية على قتل الآلاف بـ«حصار الحرم» المستقلة / استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين ، بشدة ما كُشف مؤخرا عن تكتم سعودي على قتل الآلاف، في واقعة حصار الحرم المكي عام 1979.وقالت الهيئة في بيان لها، إن “التعامل الدموي مع الحادثة المذكورة يثبت مجددا الفشل التاريخي للنظام السعودي في […]

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