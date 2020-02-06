العراق: موقف برلماني جديد اذا أصرت القوات الأميركية على البقاء

2020/02/06 | 18:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الخميس، قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق بأنه "قرار الشعب"، مبيناً أن الحكومة المقبلة ستطبق هذ...

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