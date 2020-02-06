2020/02/06 | 18:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ختان الاناث في كوردستان والعراق..الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر

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