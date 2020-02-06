2020/02/06 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كربلاء

انتشرت القوات الأمنية، مساء اليوم الخميس، في ساحة التربية، مركز الاعتصامات بمحافظة كربلاء، بعد صدامات أوقعت 9 إصابات بين صفوف المعتصمين.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور، تظهر انتشار القوات الأمنية داخل الساحة، في وقت أفاد شهود عيان أن قوات سوات انتشرت في محيطة ساحة التربية.

بغداد اليوم- النجف

نفى مصدر أمني من محافظة النجف، الخميس (06 شباط 2020)، مهاجمة موكب وزير الداخلية ياسين الياسري خلال زيارته المحافظة، فيما كشف سبب إصابة قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفرعون.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إصا

بغداد اليوم-بغداد

كشفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس (06 شباط، 2020) ملابسات الهجوم ابذي تعرضت له قطاعاتها، في قاطع جزيرة الحضر جنوب مدينة الموصل.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تم رصد ثلاث عجلات للعدو بواسطة الكاميرات الحرارية من ق

بغداد اليوم _ النجف

وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاربعاء، الى محافظة النجف.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري وصل الى محافظة النجف الاشرف".

وكان مصدر طبي في محافظة النجف كشف، ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة: القوات الامنية تنتشر في ساحة التربية بكربلاء بعد تطورات سجلت 9 اصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة: القوات الامنية تنتشر في ساحة التربية بكربلاء بعد تطورات سجلت 9 اصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).