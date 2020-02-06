بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية

2020/02/06 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 4 جنرالات في وزارتي الداخلية والطوارئ في البلاد وأجرى عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية.

يتبع ...

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس (6 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 مصاباً.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن

بغداد اليوم - متابعة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر"، بعد دقائق من بتّ مجلس الشيوخ في قضية عزله من منصبه، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر فيه مع شعارات "ترامب 202

بغداد اليوم - متابعة

أنهى مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا

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