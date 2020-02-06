اجتماع طارئ لـ 16 من عشائر ذي قار يتفق على توجيه 8 دعوات

2020/02/06 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقدت 16 عشيرة، من ذي قار، الخميس (06 شباط، 2020) اجتماعا طارئا، أفضى الى توجيه 8 دعوات.

واتفق المجتمعون على ما يلي:

1- الالتزام بخارطة الطريق التي نادت بها المرجعية.

2- تحديد موعد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات الجديد.





3- دعم الاجهزة الامنية في المحافظة.

4- على الاجهزة الامنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين.

5- عدم التجاوز على الممتلكات العامة، والخاصة وعدم التجاوز على الاجهزة الأمنية.

6- عودة الدوام الى المدارس والدوائر الحكومية كافة.





7- حصر التظاهر في ساحة التظاهرات وعدم الخروج عنها.

8- رفض اعمال الحرق وقطع الشوارع وغلق المؤسسات الحكومية وعلى المتظاهرين الالتزام بما دعت اليه المرجعية بهذا الخصوص.

يشار الى أن العشائر المشاركة في المؤتمر هي: عشائر ال بوصالح، عشائر بني اسد، عشائر خفاجة، عشيرة بني زيد الدجة، عشائر الرفيع، عشيرة عتاب، عشيرة عگيل، عشيرة ال جويبر، عشيرة ال بوشامة، عشيرة العمايرة، عشيرة النواشي، عشيرة ال حول، عشيرة ال فهود، عشيرة ال إبراهيم، عشيرة ال شليبة، عشيرة السادة الغرابات.

بغداد اليوم-متبعة

رأى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية، امير حسين عبد اللهيان، إن الاميركيين هم من أوجدوا الفساد في العراق، لافتا الى أن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، سيقود البلاد نحو الاستقرار.

وقال عبد اللهيان في

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبدالله، الخميس 6-2-2020، ان ’’الامل الوحيد’’ للعراقيين للتخلص من الطبقة السياسية الفاسدة، هو البقاء في سوح التظاهر.

وكتب عبدالله، في تغريدة له على ’&rs

بغداد اليوم- أربيل

اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس (6 شباط 2020)، بياناً بخصوص الأوضاع التي شهدتها محافظة النجف وبغداد خلال الأيام الماضية.

وقال بارزاني في بيان حول أعمال العنف والتطورات الأخيرة في العراق وتلقته (بغ

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