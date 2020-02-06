2020/02/06 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن اجراءات خاصة لضمان سلامة البضائع القادمة في الصين من أي فيروس او ملوثات.وأكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بفيروس كورونا الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان بمقاطعة هوباي وسط الصين أواخر ديسمبر الماضي.واكد العراق في اكثر من مناسبة عدم وجود اصابات على اراضيه بالفيروس.وذكرت الدائرة في بيان، انها تنوه بان وزارة الصحة العراقية عضو في منظمة الصحة العالمية وان التعامل مع السفن التي ترسوا بالموانئ العراقية في محافظة البصرة يتم وفق اللوائح الصحية الدولية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية عام 2005 للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية".واضاف انه "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة بصدد السفينة التي رست في ميناء ام قصر المحملة بالبضائع الصينية ونطمئنكم انه تم تدقيق طاقمها ونقطة انطلاقها ومسارها ومرورها بالموانئ العالمية والفترة الزمنية والتوقيتات الخاصة بكل ذلك وتم التعامل مع البضائع التي نقلها حسب مانصت عليه اللوائح الصحية الدولية من خلال تعفيرها بالمواد القاتلة للفيروسات والبكتيريا وبالأساليب المعتمدة في مثل هكذا ظروف لمنع اي خطر ناجم عن أي تلوث جرثومي علما ان تلك البضائع لاتحتوي على اي مواد غذائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبدأ باتخاذ تدابير خاصة للبضائع القادمة من الصين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبدأ باتخاذ تدابير خاصة للبضائع القادمة من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).