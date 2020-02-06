“الديموقراطيّةُ” العراقيّةُ و التَسَتُّر على العار.. عماد عبد اللطيف سالم

2020/02/06 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الاكاديمي عماد عبد اللطيف سالم: لم تأخذ “الديموقراطيّة” العراقيّة عن الديموقراطيّة الأمريكيّة ، ولم تُفَعِّلْ بكفاءةٍ غير مسبوقة ، غير مبدأ منحِ “البراءة” للقادةِ والزعماء و “الكَهَنَةِ” ، والآباء “المؤسِّسينَ” ..لهذا الخراب.لم تأخذ “الديموقراطيّة” العراقيّة ،عن الديموقراطيّة الأمريكيّة ، غيرَ “التَسَتُّرِ” ، والحصانةِ ، والتغطية ، وتبريرِ الجريمةِ ، والحمايةِ من العار.[…]

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