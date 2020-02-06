منافسة بملايين الدولارات تتحول إلى “صراع مسلح”.. أزمة الغاز مستمرة وأربيل تتحرك

2020/02/06 | 18:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ألقت أزمة توزيع الغاز المسال بظلالها على مدن اقليم كردستان، والتي جاءت في موسم الشتاء، لتضيف عبئاً جد...

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