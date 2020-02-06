من السارق العِمامة ام الكمامة “بلا رتوش..!

2020/02/06 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء الموسوي ما نعرفه ان نوري المالكي وهادي العامري سياسيين منذ قدومهم للعراق؛ كذلك حسن سالم والغبان وعبطان والشيخ قيس الخزعلي والكثير من سياسيي ٢٠٠٤ الى ٢٠٢٠..ما حدث في ٢٠١٤ تركوا البدلة والعمامة ولبسوا البدلة العسكرية وتركوا المكتب ولازموا الساتر ليس لمكسب او دفاعا عن شيء غير الانسان والعراق وهذا واجب وطني و ديني […]

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