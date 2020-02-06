رونالدو يعترف بصعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس

2020/02/06 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريتسيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يعترف بصعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا

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