بالوثيقة... انهاء تعليق الدوام الرسمي في عدد من مدارس ديالى بعد اغلاقها لاشهر

2020/02/06 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الخميس، على وثيقة رسمية صادرة عن مديرية تربية ديالى تقرر بموجبه انهاء تعليق الدوام الرسمي في مدارس قرى الوقف ضمن حدود ناحية ابي صيدا بعد اشهر عدة على اغلاقها بسبب الاضطرابات الامنية التي دفعت عشرات الاسر للنزوح القسري قبل ان تتحسن الاوضاع وتبدأ الاسر بالعودة مرة أخرى.

وكانت قرى الوقف في ابي صيدا وخاصة قريتي المخيسة وابو كرمة، قد شهدت نزوح جميع اهاليها قبل اشهر عدة بسبب هواجس الامن الناجمة عن تهديدات واعتداءت تنظيم داعش قبل ان تنجح القوات الامنية في تأمين الاوضاع وتبدا عملية عودة الاسر النازحة الى منازلهم.

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، الخميس (06 شباط 2020)، عن أسباب تأجيل تنفيذ اكبر مشروع استراتيجي داخل محافظة ديالى.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع مجاري غربي بعقوبة الذي يغطي تسع مناطق سكنية

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس (6 شباط 2020)، توضيحاً بشأن باخرة الحاويات الراسية في ميناء ام قصر الشمالي، جاءت من الصين وست بموانئ محافظة البصرة.

وقالت الشركة في بين تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير النقل

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