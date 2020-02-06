فخامة الرئيس.. السكوت ليس دائما من ذهب!!

2020/02/06 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لايدري كثير من العراقيين ، كيف يكون أحد الرئاسات الثلاث ، وهو رئيس الجمهورية بالتأكيد ، أن يكون (عميلا) للمخابرات المركزية الأمريكية والإسرائيلية منذ عام 2012 ، كما يتهم من قبل شخصية سياسية عراقية معروفة ، وفي أكثر من مناسبة ، دون أن يرد الرجل، ما يعني أن صمته أشبه بحالة القبول بهذا […]

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