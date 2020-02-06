عمليات الفرات الأوسط تكشف حقيقة ما حصل في ساحة التظاهر بكربلاء

2020/02/06 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما حصل في ساحة التظاهر في كربلاء المقدسة.وقال مدير إعلام عمليات الفرات الأوسط العميد فاهم كريم في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “الحديث عن اقتحام ساحة التظاهر في فلكة التربية بمحافظة كربلاء من قبل مجاميع مسلحة عار عن […]

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