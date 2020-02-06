علاوي يعلن ارسال 4 رسائل لجهات دولية تطالب بمحاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين

2020/02/06 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الخميس، إرسال 4 رسائل إلى جهات دولية تطالب بمحاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والجامعة العربية.

وذكر علاوي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ارسلت رسالة للسيد أنطونيو غوتيريش، والجامعة العربية، والسادة وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالاضافة الى منظمة المؤتمر الاسلامي".

وأوضح أن الرسائل كانت، "لبيان حقيقة مايجري في العراق وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الابرياء وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية".

وفي وقت سابق، اعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن أحداث محافظة النجف، فيما دعت إلى ضبط النفس.

وذكرت المفوضية، في بيان، انها تبدي "قلقها الكبير بشأن الاحداث الحاصلة في محافظة النجف الأشرف مساء الاربعاء 5 شباط 2020"، داعية "الأطراف كافة الى ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على استقرار وامن المدينة".

وفيما طالبت "الجميع وأد الفتنة وعدم استخدام العنف والحفاظ على حياة المواطنين"، ناشدت "الفعاليات المجتمعية والنخب وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة الى اتخاذ موقف من منطلق الواجب الوطني والاخلاقي والانساني لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية لأخذ دورها في حماية المحافظة وأبناءها وممتلكاتها العامة والخاصة".

وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت احداثا مساء امس احرقت خلالها خيم وتداول ناشطون مقاطع فيديو قالوا انها صورت سقوط شهداء.

عقب ذلك، وصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها.

بدورها، علّقت لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق، على الأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس، داعية القوات الأمنية لضمان حماية المتظاهرين.

وقالت رئيس اللجنة كاتارينا ريتز في بيان مقتضب تلقته عليه (بغداد اليوم)، "يجب أن يتوقف العنف في العراق، على القوات الأمنية ضمان الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

وأضافت: "نحن على تواصل مستمر مع المستشفيات في النجف للاطلاع على احتياجاتها وتوفير العلاج للجرحى عند الطلب".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وكالة (اسوشييتد برس)، اليوم الخميس، عن تفاصيل الزيارة التي اجرها الجنرال فرانك مكنزي، القائد الاعلى للقوات الاميركية ورئيس القيادة المركزية للجيش الاميركي في الشرق الاوسط، الى العراق يوم الثلاثاء الماضي، فيما بينت إن الأخير

بغداد اليوم -بغداد

حذرت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس (06 شباط، 2020) رئيس الوزراء الجديد، محمد توفيق علاوي، من تكرار تجربة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بمنح الديمقراطي الكردستاني منصب وزارة المالية.

وقالت جودت في حديث خصت به

بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس (06 شباط، 2020) ان محمد توفيق علاوي، مرشح الكتل السياسية لرئاسة الوزراء، ولا دخل للشعب العراقي بذلك.

وقال شنكالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قول إن رئيس الوزر

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