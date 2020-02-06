اياد علاوي يرسل رسالة لمجلس الأمن لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الأبرياء في العراق

2020/02/06 | 19:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، عن إرساله رسالة إلى مجلس الأمن لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الأبرياء في العراق.

وقال علاوي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها السومرية نيوز، :"ارسلت رسالة إلى أنطوني غوتيريس، وإلى جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالاضافة الى منظمة المؤتمر الاسلامي".

وأضاف أن الرسالة جاءت "لبيان حقيقة مايجري في العراق‬ وضرورة محاسبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين الابرياء وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية".





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