الأمم المتحدة تؤكد مجدداً ضرورة حماية النساء والفتيات في العراق من الختان

2020/02/06 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الى حماية النساء والفتيات في العراق من الختان، مبينين أن هناك 10% من الفتيات في أقليم كردستان معرضات للختان.وقالت المنظمتان الدوليتان في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لرفض ختان الإناث،”بالرغم من أن العيش في عالم خال من العنف هو حق للجميع، إلا أن أكثر […]

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