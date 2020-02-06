انتهى دور القناص الملثم وجاء دور أصحاب القبعات الزرق

2020/02/06 | 19:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكشف دور مقتدى الصدر بأنه بيدق بيد ايران تلعب به مثلما ترغب وتريد , وله دور مرسوم ومخطط بدقة .في أطفاء نيران الازمات التي تعصف بنظام الحكم الطائفي الفاسد […]

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