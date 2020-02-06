الموانئ تصدر توضيحا بشأن باخرة صينية راسية في ميناء ام قصر الشمالي

2020/02/06 | 19:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، توضحيا بخصوص باخرة الحاويات الصينية الراسية في ميناء ام قصر الشمال، مشيرة الى اتخاذها جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة فايروس كورونا.وقالت الشركة، في بيان، […]

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