. لاعب سعودي شهير يتحول لبائع سمك +فيديو

2020/02/06 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجا لعدم تكريمه .أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل […]

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