2020/02/06 | 19:19 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتجاجا لعدم تكريمه .
أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (. لاعب سعودي شهير يتحول لبائع سمك +فيديو) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (. لاعب سعودي شهير يتحول لبائع سمك +فيديو) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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