فيديو.. معركة حامية بين لاعبات كرة سلة في أميركا

2020/02/06 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب شجار جماعي طاحن بين لاعبات كرة السلة خلال مباراة بين فريقي جامعاتي ولاية ألاباما وجنوب تكساس الأميركيتين.

وبدأ الشجار في نهاية المباراة، وشاركت فيه عشرات اللاعبات.

وفرضت اللجنة الرياضية عقوبات على 10 لاعبات وعلى مدربي الفريقين.

وتم حرمان اللاعبات من مباراة إلى مباراتين، وإيقاف مدرب فريق جامعة جنوب تكساس لمباراة واحدة، واستبعاد مدرب جامعة ولاية ألاباما لفترة غير محددة، وتغريم كل من الجامعتين مبلغ 5 آلاف دولار.

وانتهت المباراة بفوز لاعبات جامعة تكساس بنتيجة 81-54 نقطة.

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