كوردستان تعتزم افتتاح اكاديمية خاصة بالمكونات

2020/02/06 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة اقليم كوردستان آيدن معروف، اليوم الخميس، ان القانون رقم 5 يتطرق في مادته الثالثة الى ان الحكومة ملتزمة بتنمية لغات المكونات، مبينا انه في هذا الاطار ترغب في وجود اكاديمية للغات التركمانية والسريانية الى جانب الاكاديمية الكوردية.

ففي اطار حماية حقوق المكونات وبهدف افتتاح اكاديمية تركمانية وسريانية والمكونات الاخرى في الاقليم، أشرف الوزير معروف على اجتماع استشاري مع المكون التركماني.

وقال معروف في تصريحات للاناضول، ان الاجتماع كان خاصا بافتتاح اكاديمية تركمانية وهو كوزير للاقليم لشؤون الاقليات كان قد اجتمع قبل يومين مع المكون السرياني وخصوصا مع منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمثقفين، مبينا انه كانت هناك فكرة بتشكيل لجنة تمثل المسيحيين والتركمان من اجل مناقشة مشاريعهم الخاصة بافتتاح اكاديمية خاصة بهم من اجل ان تجمع في اطار مشروع واحد لتقديمه الى برلمان كوردستان.

وبشأن حماية حقوق المكونات، اكد آيدن معروف ان القانون رقم 5 في مادته الثالثة تتطرق الى ان الحكومة ملتزمة بتنمية لغات المكونات وجاء الاجتماع في هذا الاطار، موضحا ان الوزارة ترغب ان تكون هناك الى جانب الاكاديمية الكوردية اكاديمية تركمانية وسريانية أيضا.

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