شرطة كربلاء تصدر بياناً حول أحداث ساحة التربية وتكشف عن الموقف الأمني فيها

2020/02/06 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، اليوم الخميس، بياناً حول أحداث ساحة التربية، وسط المحافظة، فيما كشفت عن الوضع فيها حالياً.وذكرت القيادة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “القوات الأمنية في كربلاء انتشرت لحماية المتظاهرين في ساحة التربية وعودة الحياة لطبيعتها”.وأشارت الى ان “القوات الامنية في كربلاء، متمثلة بعناصر الشرطة والجيش […]

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