نائب عراقي يكشف حقيقة نشر امريكا لصواريخ باتريوت

2020/02/06 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني, الخميس, ان طلب قائد القوات الامريكية جون مكينزي بنشر صواريخ باتريوت داخل القواعد الامريكية في العراق...

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