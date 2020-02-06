2020/02/06 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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العصر الجليدي المصغر على الأبواب,, تحذير نيابي من تقلبات جوية مفاجئة بدءاً من الاحد

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الخميس، قرب إعادة عائلة عراقية الى البلاد، نجت من تحطم طائرة في مطار صبيحة بإسطنبول.

وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة توتير: "عملت قنصليتنا طوال ساعات الليل في اسطنبول للتأكد من صحة عا

بغداد اليوم- ديالى

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الخميس، على وثيقة رسمية صادرة عن مديرية تربية ديالى تقرر بموجبه انهاء تعليق الدوام الرسمي في مدارس قرى الوقف ضمن حدود ناحية ابي صيدا بعد اشهر عدة على اغلاقها بسبب الاضطرابات الامنية الت

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، الخميس (06 شباط 2020)، عن أسباب تأجيل تنفيذ اكبر مشروع استراتيجي داخل محافظة ديالى.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع مجاري غربي بعقوبة الذي يغطي تسع مناطق سكنية

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