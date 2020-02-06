بعد تكرار الاعتداءات على المتظاهرين.. مفوضية حقوق الانسان توجه طلباً عاجلاً للقوات الامنية

2020/02/06 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس (6 شباط 2020)، بضرورة تواجد القوات الامنية بشكل عاجل في ساحات التظاهر لحمايتها ودون الاكتفاء بالتواجد قريباً منها.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حماية ساحات التظاهر مسؤولية القوات الامنية ومن الضروري تواجدها في ساحات التظاهر بشكل عاجل لحماية المتظاهرين من حالات الاعتداء التي حدثت أخيراً".

واشار الى ان "العنف او الاعتداء على أي متظاهر سلمي يعتبر خرقا امنيا وقانونياً ويجب محاسبة الجهات الامنية المسؤولة عن الخرق سواء بتورط او تقصير"، مؤكداً أنه "طالب سابقا بضرورة ان تكون هناك محاكمات ولجان تحقيقة تعمل لكشف الامور ومحاسبة المقصرين".

وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت احداثا مساء امس، احرقت خلالها خيم وتداول ناشطون مقاطع فيديو قالوا انهم صورت سقوط شهداء.

عقب ذلك، وصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها.

وبعد النجف ، شهدت كربلاء اليوم احداثاً مؤسفة في ساحة التربية مركز التظاهرات في المدينة سجلت وقوع عدة اصابات.

واصدرت شرطة المحافظة بعدها بياناً توضيحياً.

وذكرت القيادة، في البيان، أن "القوات الأمنية في كربلاء انتشرت لحماية المتظاهرين في ساحة التربية وعودة الحياة لطبيعتها".

وأشارت الى ان "القوات الامنية في كربلاء، متمثلة بعناصر الشرطة والجيش وباقي التشكيلات، تمكنت من الوصول مبكراً لفرض طوق امني حول ساحة التربية لحماية المتظاهرين من اي اعتداء قد يحصل".

ولفتت الى أن "الوضع الأمني تحت السيطرة بشكل تام وتأمين حماية كامله للمتظاهرين السلميين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن أحداث محافظة النجف، فيما دعت إلى ضبط النفس.

وذكرت المفوضية، في بيان، انها "تبدي قلقها الكبير بشأن الاحداث الحاصلة في محافظة النجف الأشرف مساء الاربعاء 5 شباط 2020"، داعية "الأطراف كافة الى ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على استقرار وامن المدينة".

وفيما طالبت "الجميع وأد الفتنة وعدم استخدام العنف والحفاظ على حياة المواطنين"، ناشدت "الفعاليات المجتمعية والنخب وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة الى اتخاذ موقف من منطلق الواجب الوطني والاخلاقي والانساني لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية لأخذ دورها في حماية المحافظة وأبناءها وممتلكاتها العامة والخاصة".

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