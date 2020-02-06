2020/02/06 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «محمد رجب» يتصدر حديث رواد السوشيال ميديا..لهذا السبب (المستقلة) – منى شعلان/ استطاع الفنان المصري «محمد رجب» ، يتفوق على نفسه ، فى مسلسله الجديد «الأخ الكبير» والذى يعرض حالياً عبر شاشة cbc الفضائية ، مما جعله احديث رواد مواقع الاجتماعى .ويرجع ذلك لعدة عوامل منها قصة العمل نفسه والإثارة والتشويق ، تلك […]

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