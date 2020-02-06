هل فبركت الحرة

2020/02/06 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر ناشطون عراقيون من تصريحات القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي التي نفى فيها سقوط أية ضحايا في مدينة النجف برصاص عناصر ميليشيا "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر.

وظهر الزاملي، وهو عضو في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون، في مقطع فيديو اقتطع من مقابلة مع التلفزيون الرسمي وهو يجيب على أسئلة المقدم بشأن الأحداث التي حصلت في النجف مساء الأربعاء.

وجه المذيع سؤالا للزاملي بشأن مقاطع الفيديو التي تظهر سقوط ضحايا نتيجة اقتحام أنصار الصدر لساحة الاحتجاج الرئيسية في النجف، يجيب الزاملي " هذا كله تمثيل، هناك ممثلون بارعون في التمثيل والدبلجة، هذه أفلام هوليودية..



إنها أميركا وقناة الحرة".

يعود المقدم ليسأل الزاملي" كيف تمكنوا من عمل هذه المقاطع التمثيلية بهذه السرعة؟"، ليجيب القيادي الصدري " لقد كانت مهيأة مسبقا..



أين هي مجالس العزاء التي يفترض ان تقام للضحايا؟ لا يوجد ضحايا، يمكن أن يكون سقط جرحى بفعل أشخاص يحملون سلاحا، أما عناصر التيار الصدري فلم يكونوا يحملون أي سلاح أو حتى توثية (عصا)".

وكانت مقاطع فيديو انتشرت الأربعاء تظهر قيام مسلحين تابعين لميليشيا الصدر باقتحام ساحة الصدرين في النجف وحرق خيم المحتجين ومن ثم فتحوا الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين ليسقط ما لا يقل عن ثمانية قتلى وعشرات الجرحى وفقا لوكالة رويترز.

كما أظهرت مقاطع الفيديو وشهادات شهود العيان استخدام ميليشيات الصدر الأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية لمهاجمة المحتجين.

وفي أحد مقاطع الفيديو يظهر مجموعة من "أصحاب القبعات الزرق" وهم يتوعدون المحتجين، فيما تظهر مقاطع اخرى وصور عناصر من الميليشيا وهم يحملون أسلحة مختلفة وهم يتجولون في ساحة الاحتجاج في النجف ويفخرون بالسيطرة عليها.

وكانت وكالة فرانس برس قالت الخميس إن المتظاهرين المناهضين للحكومة شيعوا الخميس جثامين سبعة محتجين قتلوا الأربعاء في اشتباكات مع أنصار الصدر في النجف بجنوب العراق، مؤكدين تصميمهم على مواصلة حراكهم الاحتجاجي المستمر منذ أكتوبر.

وتعليقا على أحداث النجف هدد رئيس الوزراء العراقي بالمكلف محمد توفيق علاوي الخميس بعدم الاستمرار في مهمته في حال استمرار أعمال القمع والقتل بحق المحتجين في البلاد.

وأقر علاوي بسقوط قتلى وجرحى في جميع ساحات الاحتجاج في العراق خلال اليومين الماضيين، مفندا بذلك كلام الزاملي الذي ينفي سقوط ضحايا في أحداث النجف.

وشهدت الساحة العراقية تصعيدا ملحوظا منذ نحو أسبوع بعد تكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة بمباركة من الصدر الذي أمر اتباعه مباشرة بضرورة مساندة قوات الأمن العراقية للسيطرة على الاحتجاجات.

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