2020/02/06 | 19:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً..القوة الجوية يفوز على نفط الوسط بهدف دون رد استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

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