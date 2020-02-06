العبودي: المخططات الإقليمية والدولية في البلد سيفشلها العراقيين من خلال توحيد الكلمة ورص الصفوف

2020/02/06 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، اليوم الخميس، ان عدم استقرار العراق مخطط يراد به تحقيق مكاسب إقليمية ودولية.وقال العبودي في تغريدة له عبر منصة “تويتر”، اطلعت عليها “العهد نيوز”، “عدم إستقرار الوضع السياسي والأمني في العراق مخطط يراد منه أن يستمر لتحقيق مكاسب سياسية أقليمية ودولية، لكن أصحاب هذا المخطط […]

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