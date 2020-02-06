عشائر ذي قار تدعو إلى حصر التظاهر في ساحة التظاهرات وتطالب بتحديد موعد للانتخابات المبكرة

2020/02/06 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت عشائر ذي قار، اليوم الخميس، إلى حصر التظاهر في ساحة التظاهرات، فيما طالبت بتحديد موعد للانتخابات المبكرة، مؤكدة على دعمها للمتظاهرين السلميين.

وعقدت عشيرة في ذي قار مؤتمراً، حضرته "الغد برس"، تدعو فيه إلى "الالتزام بخارطة الطريق التي نادت بها المرجعية، وإلى حصر التظاهر في ساحة التظاهرات وعدم الخروج عنها".

وطالبت "بتحديد موعد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات الجديد"، داعية "لعدم التجاوز على الأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة".

واوضحت انه على ا"لأجهزة الأمنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين"، رافضة "أعمال الحرق وقطع الشوارع وعلى المتظاهرين الالتزام بما دعت له المرجعية بهذا الخصوص".

واكدت على "دعمها للمتظاهرين السلميين ونشد على أيديهم في مطالبهم المشروعة".

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